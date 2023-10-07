中指院：十一假期內地35城市日均成交面積按年挫兩成

中指研究院報告顯示，2023年十一假期期間(9月29日至10月6日)，35個代表城市日均成交面積較去年十一假期(10月1日至7日)及2019年假期下降約兩成。

整體來看，十一期間各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下情緒回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，武漢、蘇州、天津等地在房交會、新政顯效下市場活躍度提升，但市場持續性仍需觀察，短期市場仍有壓力。

此外，根據諸葛數據研究中心監測數據，雙節假期重點10城新建商品住宅日均成交612套，較去年十一假期日均成交量漲43.8%。惟從歷年十一黃金周成交數據來看，今年中秋十一假期重點10城新建商品住宅日均成交量處於近七年次低位水平，較2021年及以前的日均成交水平均下降逾30%。重點10城包括北京、深圳、上海、武漢、蘇州、大連、青島、東莞、溫州、寧波。

內媒在多個樓盤發現，中秋十一假期售樓處普遍客戶較多，買家睇樓情緒高漲。根據相關機構監測數據，雙節期間開啟認購的上海市浦東新區前灘百合園48套房源，5天內有逾270組客戶認購，認購率達575%；徐匯區匯樾庭440套房源，有1,430組客戶認購，認購率達325%；嘉定區理想名都385套房源，有逾980組客戶認購，認購率255%；華潤前灘潤景104套房源，認購人數逾300組，認購率288%。

除熱門樓盤有高認購率外，上海嘉定、松江區多個樓盤售樓處現場同樣熱鬧，不少續銷樓盤更是積極促銷去庫存，市場整體買樓氣氛攀升。