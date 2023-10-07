陳樂怡：睇好比亞迪電子於蘋果供應鏈訂單增長
2023年10月07日 22:30
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（Getty Images圖片）
美國經濟及就業數據反覆，近期美債息、美匯抽升後回落，但兩者仍處於偏高水平，不利風險資產市場。而港股在北水假期期間，走勢進一步轉弱。中秋十一旅遊數據再次顯示出消費恢復進展落後於出遊人次，數據未為市場帶來驚喜。港股料續於17,000點爭持，後續留意內地第四季的政策會議。
板塊方面，電動車板塊跟隨大市調整，雖然價格戰陰霾持續，但回顧第三季出貨量表現，個別車企表現亮眼。其中，理想汽車(02015)9月出貨量達3.6萬輛，按月升3%，按年則升2.1倍。累計首三季出貨輛達到10.5萬輛，超出公司指引的10萬至10.3萬輛。我們看好公司達致規模效應後，將可推動盈利能力改善。儘管華為新車與理想產品直接競爭，但理想訂單動能目前仍可維持穩健，關注其後的訂單走勢及折扣變化，以及12月將推出純電動車MEGA。
個股推介方面，比亞迪電子(00285)早前收購iPhone及iPad機殼製造商Jabil廠房及業務，料可產生協同效應，有助其擴大於蘋果供應鏈的市場份額，並提升利潤率。此外，受惠於汽車智能化以及母企比亞迪(01211)銷量持續高速增長，公司智能座艙及智能網聯產品出貨量大增。我們看好公司在蘋果供應鏈的訂單增長空間，同時新能源汽車、戶用儲能繼續發力。現價對應2024財年預測市盈率16倍，高於五年平均水平，宜候低收集，目標價40港元，止蝕價30元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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