陳樂怡：睇好比亞迪電子於蘋果供應鏈訂單增長

美國經濟及就業數據反覆，近期美債息、美匯抽升後回落，但兩者仍處於偏高水平，不利風險資產市場。而港股在北水假期期間，走勢進一步轉弱。中秋十一旅遊數據再次顯示出消費恢復進展落後於出遊人次，數據未為市場帶來驚喜。港股料續於17,000點爭持，後續留意內地第四季的政策會議。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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