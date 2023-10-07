郭家耀：豐盛生活服務派息政策穩　值得跟進

截至今年6月底止2023財政業績，營業額77.67億港元，按年上升11.5%。純利5.23億元，按年上升4%，主要由於清潔及除蟲、技術支援及維護、保險服務、環保服務及機電工程業務表現強勁，惟部分被來自保安護衞及活動服務業務的貢獻減少。期內毛利率跌至13.5%，主要由於保安護衞及活動服務業務的勞務成本上漲及政府補助減少所致。

收入分布方面，來自物業及設施管理服務板塊及綜合生活服務板塊的收入合共佔2023財政年度收入57.6%，而來自機電工程服務板塊的收入佔2023財政年度收入則為42.4%。期內，集團來自香港、中國內地及澳門的收入分別佔90.4%、8.2%及1.4%。物業及設施管理服務方面，收入由去年同期6.96億元增長1.8%至7.09億元。有關增長主要由於新獲得香港住宅及工業大廈的物業管理合約及上海一項物業管理項目的物業管理收入。

至於綜合生活服務，期內收入按年增加15.8%至37.67億元，反映新訂多份涵蓋廣泛建築及設施(包括政府康樂設施、購物商場、會所、展覽中心、機場附屬樓、政府診所及樓宇、住宅及商業物業)的一般清潔服務合約；技術支援及維護服務業務收入增加，涉及系統更換及升級工程，包括將軍澳及鯉魚門多個商場、中環一項住宅物業以及多個政府部門及設施的定期合約工程；環保服務業務收入增加，特別是為赤鱲角11 SKIES(11天空)項目提供弱電設備安裝服務；及獲授一般保險及建築項目保險新合約的增加。

再看機電工程服務，期內收入按年增9.1%至32.92億元，主要反映本年度機電工程服務多項工程安裝項目取得顯著進展，包括將軍澳入境處總部、重建灣仔一幢寫字樓、大埔的租住公屋項目及寧波新世界廣場綜合發展項目。

儘管集團年內面對各項挑戰及經營困境，旗下業務仍穩定發展。展望未來，集團維持穩健財務狀況的同時，各分部業務將受惠經濟回暖，有望持續穩定派息政策，值得中長線跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)