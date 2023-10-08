鄺紫珊：越南刺激經濟利股市　考慮作中長線布局

回顧第三季海外基金表現，整體來說，印度相關基金表現相對亮麗。踏入第四季，持續看好印度中長線的經濟發展，可不妨多留意印度市場的投資契機。

印度基本面穩健，吸引外資持續買入，而本土資金也持續回流。有投行於較早前宣布於2024年6月將印度國債納入其新興市場國債指數，這也是印度國債首次被納入國際指標債券指數，對印度債市而言甚具意義。初期估計其佔權重10%，將吸引240億美元被動資金流入印度國債市場，屆時印度國債孳息率將有下調空間，可有助非銀行金融企業資金成本下降。

印度經濟持續保持強勁，加上近期企業盈利也獲得上調，預期今明兩年印度企業每股盈餘的年複合增長率可達16%。踏入第四季，受節日消費旺季需求向好帶動，包括即將舉辦的板球世界盃活動，預料可進一步刺激民眾消費，故可多加注意當地內需消費相關類股。

另外，新興亞洲市場越南也是具中長線潛力發展的地區，越股為新興股市，股市波動較大，第四季有望出現估值回升勢頭。現階段越南股市(股值)的市盈率已跌破10倍，現為9.3倍，是低估值的水平，較過去十年的市盈率平均水平還低。

事實上，越南近期公布的經濟數據都表現優異，包括9月份貿易順差再擴大、9月工業生產年增達5.1%，並且連續五個月呈正增長、前往當地旅遊的國際遊客已回復至疫情前七成，加上美、越雙方加強合作夥伴關係，都有利越南持續向外擴展；外資直接投資可帶動當地民眾薪資、就業機會、消費、房產需求等，對經濟增長具有正面的影響。

越南政府近年積極推出措施以刺激經濟，包括鬆綁當地房地產、降低利率、通脹壓力減退，以及股市估值偏低等多項因素，都有利吸引當地民眾及外資參與股市投資，後市可以期待，投資者可考慮以中長線作適當布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊