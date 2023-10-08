曜熊理財：高利率壓制環球股票基金

美國眾議院議長麥卡錫被彈劾後已立即下台，預計圍繞美國政府資金談判的政治邊緣政策將繼續緊張，且不能排除後續發生政府停止運作的可能性。

10年期美國國債孳息率正在快速逼近5%的里程碑，這利率自2008年金融危機爆發前幾個月以來從未見過。聯儲局亦重申會在更長時間內維持較高利率，意味金融環境也會繼續收緊，利率即使穩定在當前水平，將會對經濟帶來負面影響。

美國國債大跌，尤其是30年期美國國債孳息率一度升至5%，其他債券也在大幅下跌。根據全球綜合指數，全球投資級債券自上周末以來合計縮水約1.3萬億美元。

風險最高的資產跌得最深。全球股票市值蒸發約1.5萬億美元，MSCI的全球指數目前處於六個月低點。股票風險溢價目前接近於零，創二十多年來的最低水平，這意味股票投資者並沒有因為承擔更多風險而獲得回報。

即使最近出現幾輪拋售後，環球股票仍不具投資吸引力，原因是通脹使全球央行幾乎沒有降息空間，未來總回報率而言，當經濟出現放緩或衰退時，債券通常會比股票表現更好。

曜熊理財策略董事馬煒喬