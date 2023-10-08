【星期一．炒啲乜】北水重臨 港股彈得起？

港股過去一周交投「Dry到爆」，在欠缺北水下，連續兩日成交未夠500億港元，為7年以來首次，可謂慘過半日市。雖然北水本周回歸，不過市場人士不敢抱太大期望，認為大市仍是尋底格局，北水重臨未必利好港股，有可能是為了沽貨，如果北水未能帶動大市氣氛，恒指恐要下試17,000關。

有分析也指，雖然市傳11月將舉行中美首腦級會談，市場憧憬中美關係稍為回暖並帶動股市回升，但也指美國10年期債息仍高企，息口因素對港股仍構成阻力。

展望本周，台灣、日本、南韓及加拿大周一(9日)假期休市。數據方面，當日內地會公布9月貨幣供應M1及M2，料成市場焦點，浙商證券預計9月新增人民幣貸款2.8萬億元人民幣。此外，內地周五(13日)也將公布進出口數據、居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)。

該行估計，內地9月CPI按年升0.2%，PPI按年跌2.6%。該行又預期，同月以人民幣計價出口按年跌1.4%，貿易順差730億美元，以人民幣計價進口按年跌0.4%。

該行指，7月政治局會議提出的相關政策正逐步落實，預計第三季國內生產總值(GDP)可望達4.7%，貨幣政策將延續寬鬆基調，年內仍有進一步減息的可能性，預期無風險收益率進一步下探，形成股債雙牛格局。

內媒引述中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，就內地經濟而言，隨着穩增長政策落地顯效，經濟呈現回升向好態勢，有利於國際收支整體平衡，有助於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

數據好與壞勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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