覬覦世界工廠有代價！越南對華出口生果銳減

越南出口到中國的紅肉火龍果大跌近4成。

中美貿易戰未停火，各國亦陸續將部分生產線撤出中國，分散供應鏈風險，越南成為最大得益者。眼見「世界工廠」地位被鄰國分薄，中國對越南亦作出一些動作，包括減少進口該國的農產品。

越南媒體報道，中國擴大火龍果種植面積，又從老撾進口百香果，另改向柬埔寨購買龍眼，導致越南水果出口額大幅下降。其中出口到中國的紅肉火龍果大跌近4成，顯示越南水果在中國市場面臨挑戰。

越南海關數據顯示，今年首8個月，火龍果出口額4.42億美元，按年下降4.4%。其中，輸往中的紅肉火龍果暴跌38%，主要原因是中國火龍果種植面積已達6.7萬公頃，產量升至160萬噸，已超過越南產量，每公斤售價也較越南便宜2元人民幣。

越南百香果出口也面臨同樣困境，今年首8個月出口僅2,950萬美元，按年下降36.5%。此前，越南新鮮百香果在中國市場佔有率居首，近期因中國本土產量增加，採購量減少。此外，北京批准進口柬埔寨百香果，亦減少越南百香果的需求。

至於龍眼，中國改由柬埔寨採購，導致越南年產量超過50萬噸的龍眼出現供應過剩，持續以低價出售。柬埔寨農業部數據顯示，今年首8個月，出口至中國的新鮮龍眼超過8,100噸，9月份，柬埔寨持續出口數千噸龍眼至中國。

除上述重點農產品外，越南的酪梨、芒果等水果也面臨被主要競爭對手搶奪市場的風險。近日，酪梨產量位居世界第15名的委內瑞拉，正式獲准出口到中國。反觀酪梨產量較大的越南卻只採取非官方方式輸中。