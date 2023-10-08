泰國派錢真不該？兩前央行行長加入聯署反對

泰國政府上月公布，擬透過「數碼錢包」為大多數泰國人一次性發放1萬泰銖(約2,200港元)，藉此刺激國內消費。然而，「派錢」計劃遭到愈來愈大的反對聲浪，包括前央行行長與81名經濟學​​家發起聯署，敦促政府廢除大規模現金發放政策，同時警告該政策可能加劇通脹，並損害長期的財政紀律，結果是弊大於利。

數碼錢包派錢計劃將於2024年第一季推出，是泰國執政黨在選舉前的主要承諾。預計16歲以上的泰國人將有資格領取1萬泰銖，可以在指定的時間內，用作購買社區周圍的特定商品和服務。政府官員表示，該政策對經濟的乘數效應可能是「派錢」成本的4倍，將經濟增長率由原先預計的2.8%，提高到2024年的5%。

不過，反對派錢的陣營在聲明中表示，該筆資金最好用作直接公共支出和投資。而新近聯署要求政府取消派錢的專家，包括兩位泰國央行前行長Veerathai Santiprabhob及Tarisa Watanagase，他們加入了對泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)至今最雄心勃勃的經濟計劃的強烈抵制行列。

賽塔曾經是房地產大亨，目前還兼任財政部長一職，他面臨提振經濟增長的挑戰，因為泰國面對最大貿易夥伴中國對泰國商品的需求下降，外國遊客的消費也相當低迷。