本港9月份工商舖買賣成交量按月挫逾3成

9月本港工商舖物業租賃交投，以工廈跌幅最顯著。

通關後訪港旅客消費力大不如前，加上本地消費力不斷流失，市場觀望氣氛濃厚，令9月工商舖買賣及租賃市場交量同時下挫。

中原(工商舖)資料顯示，上月共錄得約216宗工商舖買賣成交，按月顯著下挫約32%，租務方面更僅錄約991宗成交，按月亦下跌約20%，更創今年新低。

該公司董事總經理潘志明表示，據該行統計，工商舖租務市場3個範疇均出現利淡因素，窒礙租客落戶決心，當中，跌幅最大為工廈物業，按月下挫約27%至約127宗，為今年工廈單月租賃數字第2低，相信是由於近期政府向東九龍個別違反工廈地契用途的商戶採取執管行動，令不少在工廈經營餐飲的食肆及作零售用途的商戶受影響，間接拖累工廈市場租務。

潘補充，寫字樓租賃成交也按月減少約19%至約350宗，按年比較亦大減約33%，而舖位市場租賃宗數按月亦減少13%至約317宗，成交金額僅約3,708萬港元，按月減少約12%，為年内第二低。

此外，工商舖買賣表現亦一般，9月買賣市場僅錄約216宗工商舖買賣成交，涉及總金額約44.22億港元，對比8月分別下跌約32%及約0.1%，按年同期對比亦分別減少約15%及約14%。

工廈類別買賣跌幅最大，宗數由8月約202宗下跌約37%至上月的約127宗，寫字樓買賣交投只錄約24宗成交，按月減少約35%，創年内新低。商舖買賣宗數亦按月減少約18%至約65宗。

潘分析，政府自通關後積極推行提振經濟措施，惟事與願違，未見顯著成效。雖然旅客數字回升，但本地市民及旅客消費模式改變，令零售業出現「旺丁不旺財」局面，相信10月工商舖市況仍會持續淡靜。