以巴戰雲勢推高通脹！就連結婚必需品都將加價...

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六(7日)突襲以色列，中東地區戰雲再起，以色列隨即宣布進入戰爭狀態，勢必影響油價、金價，甚至進一步衝擊金融市場。除此，還有一樣奢侈品將受影響--鑽石。

外媒報道，是次哈馬斯突襲對以色列人的心理衝擊，堪比911事件對美國人的衝擊。而全球物價亦將在2022年俄烏戰爭後再迎來新一波漲價潮。

事實上，早前就有報道引述美國官員及沙特阿拉伯官員消息指出，沙特已告知白宮，若明年初原油價格仍企於高位，沙特願意提高石油產量，藉此降低油價。

沙國有此表態，旨在希望美國國會支持一項三方協議，根據該協議，沙特將承認以色列，同時換取美國簽署一份國防協議。協議中很大機會包括美國向沙特提供民用核能，因此沙特傾向贊同增產石油。

一旦沙特願意承認以色列，將改變中東的地緣政治。但是，以巴再爆衝突，沙特與美國對上述協議的態度會否出現變數？明年油價能否如願下跌，降低環球通脹壓力，均難以預料！

同時，每逢戰事一起，資金勢必流入避險資產。對近期弱勢的金價將起提振作用，另外美匯指數及美債或見追捧。

此外，以色列是鑽石產業大國，在全球佔有重要地位。猶太人有從事鑽石切割產業的傳統，目前以色列是世界三大拋光鑽石中心之一。據2010年統計，世界有9%(按價值計算)的鑽石於以色列拋光。

據「Diamond Bank」資料顯示，全球逾5成鑽石原石於以色列加工、交易；當地的加工鑽石工業更是全球公認最先進，包括切割、拋光等技術，皆由以色列研發。

是次對以色列的襲擊，或影響其對全球鑽石供應，鑽石價格亦有上升可能。