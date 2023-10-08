有隻百達翡麗價值達8700萬 由呢位巨星擁有...

外媒報道，「披頭四」主唱約翰連儂(John Lennon)曾有Patek Philippe(百達翡麗)手錶，由其第二任妻子小野洋子於1980年送予他作為40歲生日禮物。可惜，2個月後約翰連儂遇刺身亡，其手錶亦下落不明。

瑞士媒體稱，該百達翡麗2499萬年曆計時碼錶現時就在日內瓦。專家料，該手錶身價或達1,000萬瑞士法郎(8700.14萬港元)。

據悉，今年6月7日，日內瓦民事法庭一項判決揭開該款傳奇手錶下落。法院指，約翰連儂去世後，小野洋子繼承該錶，其後疑似被小野洋子私人司機Koral Karsan「偷走」。

土耳其裔的Karsan於2006年試圖對小野洋子勒索錢財，經美國法院定罪，Karsan被驅逐出境而返回土耳其。Karsan被懷疑在小野洋子不知情下，帶走約翰連儂的貴重物品，包括日記、音樂會原聲碟、眼鏡等，還有上述名錶。

該錶轉輾之下，流入居於香港的腕錶收藏家。其後雙方爆發法律戰，小野洋子提起訴訟，要求收回該錶。目前，手錶在日內瓦，由律師進行保管，直到就所有權達成協議或作出判決。

據悉，該手錶非常稀有，製作於1950至1985年間，每年僅製作9支。當年購入價約7.5萬美元。而2018年，蘇富比以390萬美元拍出類似的腕錶。有外國知名錶收藏家指，上述手錶若至拍賣會出售，售價或550萬至1,000萬瑞士法郎。