銀湖‧天峰連平台戶勁劈18%售800萬　呎價跌穿1.4萬

儘管特色單位供應罕有，但逆市下亦要大幅劈價求售，馬鞍山銀湖‧天峰一個連平台花園單位，累減180萬元，以800萬元成交，減幅達約18.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺錄本月首宗交投，單位為3座低層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，開價880萬元，議價後減至820萬元沽出，呎價約17,447元。原業主於2017年1月以678萬元購入單位，持貨超過6年帳面獲利142萬元。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街25號高層A室，實用面積約700方呎，屬大兩房間隔，最初開價810萬元，減價後以730萬元易手，呎價約10,429元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層戶，實用面積約573方呎，兩房連平台花園，開價980萬元，放盤接近一年半，累減180萬元，以800萬元成交，減幅約18.4%，呎價約13,962元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧2座中層C室，實用面積約1,146方呎，套三房間隔，減價42萬元，以1,538萬元成交，呎價約13,421元。原業主於2018年5月入市，現帳面虧蝕約320萬元。

●中原陳彥榮表示，元朗富達廣場C座低層1室，實用面積約779方呎，三房連套房間隔，今年2月以860萬元放售，近日下調至755萬元，最終以745萬元沽出，呎價約9,564元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天麗苑高層16室，實用面積約530方呎，兩房間隔，以295萬元未補價第二市場價成交，新買家為區內綠表客，呎價約5,566元。