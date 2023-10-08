上水廣場等12大商場十一長假營業額按年升25%

上述商場亦包括東港城、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮稱，為迎接長達8天的黃金周長假期，加上本地中秋節等長周末及夜經濟消費熱潮，12大商場推出「十一激賞祭」，為不同地區的商場客群作出策略性推廣，當中以珠寶金飾及蔘茸海味等商戶最受惠，人均消費高達1萬港元。

個別商場錄大額消費。北角匯錄得兩筆合共近63萬元購買足金金器大額生意，而將軍澳中心亦有一位顧客在10.1期間一口氣購買多套嫁娶金器，總值近33萬元。至於東港城也有一名內地男遊客於連鎖珠寶金行消費17萬元購買一條八兩重的黃金頸鏈。