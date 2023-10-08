日本應對人口老化有法　企業拓18億銀髮族市場

外媒報道，中國最大規模的銀髮族相關產品及服務展會「CHINA AID 2023」於5月至6月在上海舉行，是2年來再次舉辦。本次展會獲世界各地逾400多家企業參展，日本也有數十家企業參展，而日本產品的展位上，可謂人山人海。

此次參展的FUJI大力宣傳的是銀髮族移動輔助機械人「Hug」系列的最新版。老人可猶如被機械人抱起一樣乘坐，通過遙控器操作機械人協助自己離開床鋪等。FUJI於約5年前開始銷售Hug。產品獲2021年「日本機械人大獎 厚生勞動大臣獎」。 於日本年銷量約1,000部，近年亦獲南韓大型訂單。

為何日本展區場面墟冚？那就不得不提日本亦深受人口老化之苦，日本比其他國家更早人口老化，因此摸索出應對之道，在全球高齡人口市場上擁有優勢。據悉，2020年全球有7億人年齡65歲以上，料至2060年將達18億。雖然在中國相關產品正崛起，但日本技術及服務仍有很大優惠。

日本總務省統計，截至2022年10月1日，日本國內65歲以上人口約3,624萬，佔整體人口比例達29%。由於老人自身健康，希望盡可能工作更長時間，同時令人生更充實的「活躍老年人」意願愈發強烈。

滿足老人工作意願的社會氛圍已在擴大。例如住在東京都內的一位70多歲的女心理輔導師，多年來一直為有發育障礙的孩子家庭，提供心理輔導服務。又為幫助有發育障礙的人就業，更參加職業顧問講座。