傳奇災難預言家：美股恐暴跌50%　比特幣是騙局

有「傳奇災難預言家」之稱的老牌基金公司GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham接受外媒訪問時再度示警，預言標準普爾500指數可能會暴跌30%，更可能面臨「腰斬」。他又認為，美國樓價將暴跌，明年將出現經濟衰退，又斥比特幣是一場騙局。

Grantham之所以看淡美股，原因是股票被嚴重高估。標指今年的漲幅今幾乎都是由七大巨頭股票所貢獻，包括特斯拉、蘋果公司、英偉達等科技股所支撐。標指上周五(6日)收報4,308點，升50點或1.18%。

他續指，考慮到美債孳息率的飆升，根據純粹的算術，股市需要下跌超過50%才能使長期債券的孳息率下降5%，故此他認為標指從當前水平暴跌超過50%也是有可能的。

另外，他列舉了他預期美國經濟很快就會萎縮的幾個原因，包括消費者實際上已經耗盡他們在疫情期間的積蓄、暫停支付學生貸款、主要經濟指標正在惡化、企業信貸正在收緊及美國政府其創紀錄的債務金額面臨着支付巨額利息的前景等。他猜測美國將會陷入衰退，雖然不知道是輕微還是嚴重，但可能會持續到明年。

近年Grantham嚴厲批評加密貨幣，被問及對比特幣的看法，他形容「是一個精心設計的騙局」。