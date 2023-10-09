官媒：第四季A股有望迎轉機　獲四大因素提振信心

內地官媒引述分析師表示，目前A股有四大正面因素支撐，提升A股市場投資信心的修復，第四季A股可望迎來轉機。

第一是「基本面穩中向好」。根據國家統計局數據，9月份內地製造業採購經理指數(PMI)為50.2%，比8月份上升0.5個百分點，製造業PMI連續4個月回升，4月份以來首次升至擴張區間。在調查的21個產業中，有11個產業PMI位於臨界點以上，比8月增加2個，製造業景氣面擴大。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，9月PMI數據重回擴張區間，非製造業PMI持續回升，這是一個正面的訊號，顯示內地經濟正逐步復甦，需求疲軟的狀況正逐步改善，如果第四季有更大力度的穩健經濟增長政策出台，經濟面出現持續回升值得期待。

第二是「消費旺盛提振信心」。今年中秋、十一假期，文化和旅遊業恢復勢頭強勁，內地旅遊收入按可比口徑按年增長129.5%；電影總票房較去年中秋十一共10天假期的總票房收入增逾45%。

楊德龍表示，根據今年上半年的數據，消費增長對國內生產總值(GDP)增長的貢獻已達到77%，超過投資和出口貢獻的總和，說明拉動消費是提振當前經濟增長的一個重要方面。「雙節」各項消費數據良好，有利於內地經濟的修復與恢復性增長。

第三是「A股上市公司獲利進一步改善」。同花順數據顯示，截至周日(8日)，A股市場共有133家上市公司發布今年前三季業績預告。以歸母淨利年增幅上限來看，有97家公司在報告期間內預計實現歸母淨利年增，佔比逾七成。

楊德龍認為，隨着穩健經濟增長一籃子政策逐步落地，內地經濟復甦的力道可望增強，復甦動能加速。在此背景下，A股上市公司獲利可望逐步修復。

第四是「估值安全邊際較高」。同花順數據顯示，截至目前，A股最新動態本益比(PE)為16.66倍，上證50指數及滬深300指數最新動態本益比為9.79倍、10.81倍，均低於同期美股道指24.86倍、標指23.17倍等境外主要指數估值水平。