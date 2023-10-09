尼泊爾成強國磨心！投資近6億新機場慘變大白象

為了讓遊客可以直飛佛教聖地藍毗尼(Lumbini)，毋須從首都加德滿都經過250公里陸路抵達，尼泊爾決定興建佛陀國際機場，方便遊客之餘，亦可減輕加德滿都機場的負擔。

然而，這個由尼泊爾政府斥資7,600萬美元(約5.92億港元)興建的機場，卻未能達到引進外國遊客的初心，變成大白象工程，更連累附近的酒店門可羅雀，有2/3客房閒置。

藍毗尼是佛陀誕生地，也是眾多佛教徒的朝聖地。根據藍毗尼發展信託數據，2022年當地接待將近100萬人次遊客。新機場去年5月啟用後，大部分使用是是尼泊爾本國遊客，只有不足1/3是來自鄰國印度。

報道指，佛陀機場缺乏國際旅客，主要因為機場鄰近尼泊爾與印度邊界，位於中印軍隊去年12月在阿魯納恰爾邦地區爆發衝突之地以西。印度對佛陀機場由中國西北民航機場建設公司承建一事存有戒心，已經拒絕允許大型客機經過其領空西飛，意味飛機無法從印度上空飛越，抵達佛陀機場，令國際航班不足，亦未能方便旅客到訪。

專家建議，既然西邊的交通受阻，尼泊爾應考慮吸引來自東面的遊客，例如泰國、日本及柬埔寨等。