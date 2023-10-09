分析：以巴衝突料增強黃金及美元等避險資產吸引力

外媒報道，隨着投資者密切關注中東局勢，以評估市場面對的地緣政治風險，以巴衝突事件可能會促使投資者轉向避險資產。

分析師表示，地緣政治風險升溫，可能帶動人們買入黃金及美元等資產，並可能令已被大舉拋售的美國國債的需求獲得提振。

Spartan資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，這就是為甚麼在投資組合中需要有黃金的一個好例子，因為它是抵禦國際動盪的完美對沖工具。他預計美元也會受惠，表示一旦出現國際動盪，美元就會呈強。

外匯交易商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，以色列與哈馬斯宣戰後，華爾街似乎面對新的地緣政治風險，但對金融市場的直接影響似乎僅限於避險資金流。

此外，分析師試圖評估其連鎖反應時，重點關注其對能源價格的影響。

對於以色列局勢，Annex財富管理公司首席經濟學家Brian Jacobsen表示，這是否市場一個巨大時刻，取決於持續多久，以及其他人是否被捲入衝突。他質疑，儘管伊朗一直提高石油輸出，但會對油價產生幾大影響。

他又指，伊朗石油產量一直增加，但他們在背後與美國取得的任何進展，都將因伊朗慶祝哈馬斯的行動而受嚴重破壞。他補充指，潛在產量損失很重要，但不會驚天動地。