英倫銀行據報冀滙豐等接手Metro Bank

外媒引述消息人士稱，英倫銀行旗下審慎監管局(Prudential Regulation Authority) 詢問英國銀行，是否有興趣接管出現財困的小型銀行Metro Bank。根據報道，Metro Bank的競標流程將由安永負責，並受到英倫銀行監控。

周日(8日)晚上，國民西敏寺銀行(NatWest)、Santander和Lloyds正權衡對Metro Bank部分業務的競購。知情人士透露，在英國政府或監管機構缺乏甜頭的情況下，NatWest、Santander、Lloyds、滙豐和摩根大通已經排除收購Metro Bank全部股權的可能性。

消息指，NatWest有興趣收購Metro Bank部分資產，而不是整個集團。審慎監管局則希望任何投標都針對整家銀行，而不是部分業務。

知情人士補充指，買家可能需要注入的5億英鎊，而且Metro Bank成本高昂的分行網絡，但該行仍大力倡導這種網絡，然而愈來愈多客戶在網上辦理銀行業務。

消息指，摩通和滙豐都因買家必須向Metro Bank投入額外資金而卻步，與該行76家分行絡相關的租賃成本對滙豐來說也欠吸引力。