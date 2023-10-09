傳內地富豪為求走資　委託陌生人將財富匯出境外

外媒報道指，內地富人走資需求顯著增加，除了在海外擁有資產外，愈來愈多富人委託地下機構將自己的財產轉移至中國境外；更有部分富人搏一鋪，將畢生積蓄託付給一群僅透過WhatsApp認識的陌生人，將部分財富轉移出中國。

外媒報道引述財富顧問表示，自疫情後重新開放邊境，內地富人對於海外備用選項的需求激增。他們仍舊追捧溫哥華的房地產、美國的股權投資等，而新加坡在過去兩年則成為新的目標，富人同時委託地下錢莊將轉移資產至海外。

據內地制度，中國人個人計每年只能海外電匯5萬美元，如超過這個金額而需匯錢出海外，可能要依靠地下渠道進行。不過，地下錢莊經常被犯罪集團用係「洗錢」的工具。

上海紐約大學教授Joel Gallo表示，隨着市場需求增長，這類機構也隨之而湧現，它們就像準銀行（quasi-banking）一樣運作，但卻在沒有監管的情況下運作。

房地產顧問公司居外IQI在8月時曾預計，未來兩年將有超過70萬中國人離開該國。根據其網站搜尋結果，購買房地產的熱門目的地包括澳洲、加拿大和英國；至於新加坡於4月對外國買家徵收60%的房產稅，抑制了中端市場的需求。