【高盛推介】美團終止3連跌　資金日前兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：今早(9日)港股因颱風影響休市，並於下午2時復市。美團上周五終止3連跌，反彈升約2.3%。美團日前公布，「十一」黃金周，內地全國服務零售日均消費規模，較2019年同期增長逾1.5倍。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周二及上周三共錄得約2,560萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周四錄得約140萬元資金流入後，上周五亦獲資金轉向沽出。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.4倍，中年期、低面值。

美團購17399，行使價148.98元，2024年04月25日到期，實際槓桿5.9倍，低面值。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65641，收回價90元，行使價87元，換股比率500，槓桿比5.0倍，遠牛。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率2.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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