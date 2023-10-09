李偉傑：港股初步上望17600點　以巴衝突博金價反彈

長假期後北水終於回歸，大市會點走？華盛證券經紀部董事李偉傑指，港股因天氣問題周一(9日)只有半日市，預料成交未必會大幅增多，加上以巴衝突令局勢緊張，投資者會比較審慎。他指後市要留意本周公布的美國9月份消費者物價指數(CPI)，若有回落迹象，將有利港股。他又期望政府稍後在施政報告中，提出刺激股市措施。他指目前港股下方重要防守區間為16,500點至17,000點，初步上望20天線，即約17,600點，下一個挑戰目標則在17.800點。

以巴衝突日漸升溫，李認為環球局勢有新火頭冒起，就中美關係而言反而有利，市場亦看好中美領袖或在11月會面，料雙方關係不會進一步惡化，甚至回暖，提升外資流入港股的動力。此外，以巴衝突令資金避險，帶動油價及金價反彈。李指出，金價近期由每安士2,000美元高位，回落至1,820美元左右，黃金相關資產值博率高。