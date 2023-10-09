【高盛推介】港交所突破290元　獲評「跑贏行業」

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所上周五升約1.1%，今日(9日)港股下午2時開市，港交所今日繼續上升，突破290元水平。現報290.8元，升約0.8%。有券商料港交所近期的改革，例如沙特交易所納入其認可證券交易所名單等，將進一步強化港交所的中長期市場競爭力，並維持對其「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周二至上周四共錄得約1,050萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約10萬元。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.9倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.5倍，中年期、時間值損耗較低。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高敏感度。

港交所牛熊證條款：

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率23.0倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.3倍。

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