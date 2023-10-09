【高盛推介】港交所突破290元 獲評「跑贏行業」
2023年10月09日 14:25
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：港交所上周五升約1.1%，今日(9日)港股下午2時開市，港交所今日繼續上升，突破290元水平。現報290.8元，升約0.8%。有券商料港交所近期的改革，例如沙特交易所納入其認可證券交易所名單等，將進一步強化港交所的中長期市場競爭力，並維持對其「跑贏行業」評級。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周二至上周四共錄得約1,050萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約10萬元。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、高敏感度。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.9倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.5倍，中年期、時間值損耗較低。
投資者如看淡港交所，認沽證方面可留意屬貼價的高敏感度港交沽(17273)。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高敏感度。
港交所牛熊證條款：
港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率23.0倍。
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.3倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。