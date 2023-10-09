周樂樂：市場或企穩反彈　關注華為產業鏈方向

過去一周，A股滬深兩市休市。上周假日期間美股三大指數漲跌互現。其中，道瓊工業指數下跌0.3%，那斯達克上漲1.6%，標普500上漲0.48%。港股方面，上周港股主要指數均下跌，其中恒生指數下跌1.82%，國企指數下跌2.83%，恒生科技指數下跌2.66%。港股產業表現方面，受益於假日出遊數據超預期促進，疊加業績有望修復的運輸板塊表現最強，而受益於去庫存初見成效以及華為Mate 60系列發布的帶動有望拉動需求增長，半導體與半導體生產設備業的表現亦較強。

市場消息來看，國內方面，國內穩經濟、穩市場的政策效果已初步顯現，國內8月份全國規模以上工業企業利潤年增17.2%，大幅好於預期，反映出一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產穩定回升，企業利潤恢復明顯加快。另外國內9月PMI為50.2%，較上月提升0.5%，重返擴張區間，也釋放經濟運作正向信號，顯示市場需求逐漸恢復，國內企業生產經營活動在逐步回升向好。

另外，在消費旅遊方面，今年假日旅遊市場持續升溫，根據文旅部數據，中秋節、國慶假期8天，國內旅遊出遊人數8.26億人次，較去年同期成長71.3%；實現國內旅遊收入7,534.3億元人民幣(下同)，年增129.5%。汽車消費方面國內各大車企公布的9月銷量業績，特別是新能源汽車市場的銷量成績表現亮眼，整體增長勢頭強勁。整體來說，在國內一攬子促經濟以及穩市場的政策支持下，工業生產、服務業、消費旅遊等多項指標在邊際改善，國內經濟運作在持續恢復，近期亦有多家國際金融機構上調了中國經濟的成長預期，預計隨着穩健成長政策持續推出，市場信心可望逐步恢復，中長期的上漲行情仍可期待。

國外方面，近期市場對聯準會再度升息的憂慮正在增加。一方面，美國最近公布的經濟與就業數據呈現較強韌性，近期美國公布的8月實際個人消費支出較上月增加0.1%高於市場預期。此外，在就業市場方面，數據顯示美國9月非農就業人數增加33.6萬人遠超預期的17萬人，美國8月JOLTS職缺也遠超預期，這些數據均顯示美國就業市場仍持續強勁，加劇市場對聯準會緊縮預期的擔憂。另一方面，近期聯準會官員頻繁向市場傳遞鷹派信號，認為高利率或將持續更久。目前市場對聯準會可能再次升息並長期維持高利率的擔憂情緒使得美債殖利率持續飆升，近期10年期美國公債殖利率突破4.81%，30年期公債殖利率升至4.936%，紛紛刷新16年來新高。目前根據掉期合約利率顯示，聯儲局年底前升息的機率約為60%，因此美股市場將繼續受到美國利率的上限高度與時間長度的限制，預計四季度美國風險資產價格仍會承壓。

展望後市，美股市場因近期市場對聯準會可能再次升息並長期維持高利率政策的擔憂情緒使得風險資產繼續承壓，國內方面主要經濟指標邊際改善，積極因素累積增多，加上國家穩匯率及穩在市場的政策支持下，能使得國內市場逐步向穩。預計國內股市調整空間有限，中長期可望企穩反彈，持續性與反彈空間仍有待觀察後續政策落實的情況。投資策略上，重點關注國產替代、政策重點支持以及具備科技創新的方向，尤其華為產業鏈恢復以及技術突圍所帶來的終端產品銷售增長的機會，如智能駕駛，機械人與消費電子等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂