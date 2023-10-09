道指期貨挫231點　紐油漲3%

美匯指數報106.262；港匯見7.8307；離岸人民幣(CNH)報7.2986；美元兌日圓報149.14；歐元處1.0529；英鎊報1.2176。金價報1,945.46美元。油價上揚，布油升2.6%至86.8美元，紐油升3%，報85.33美元。比特幣見27,837美元。道指期貨挫231點。

●受颱風及黑雨夾擊，港股今早停市，午後重開後先升後回。恒生指數最多漲147點，高見17,633點後一度倒跌38點；收市報17,517點，升31點或0.18%；國企指數6,000點得而復失，收報5,998點，升24點或0.4%；科技指數收報3,825點，升9點或0.24%。主板成交468億港元；北水重臨，港股通淨買入20.43億元。

-香港寬頻發盈警股價曾插11%，加息致財務成本大增。

-獲母企提1.52元私有化，海通國際復牌漲逾97%。

-通關後免稅店有幾好賺？中國中免業績快報話你知...

-港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任，正物色繼任人。

-滙豐宣布收購花旗中國零售財富管理業務。

● 內地A股長假期後復市表現偏軟。滬綜指收跌13點或0.44%，報3,096點；深成指跌2點或0.03%，報10,106點；創業板指數跌5點或0.26%，報1,998點。

-官媒：第四季A股有望迎轉機，獲四大因素提振信心。

-碧桂園據報有境外美元債未能如期支付票息。

內地經濟：

●微信：十一長假旅遊業相關日均消費增長84%。

●內房申破產保護，專家：對境內債處置及保交樓工作影響不大。

●傳內地富豪為求走資，委託陌生人將財富匯出境外。

●瑞銀料第3季中國GDP按年增速降至4.4%。

●全球最暢銷電動車型多內地品牌，馬斯克：內地車企最具競爭力。

以巴衝突：

●花旗稱以巴衝突推升油價，高盛維持布油100美元預測。

●貨幣急貶！以色列央行宣布出售2340億元外匯計劃。

●分析：以巴衝突料增強黃金及美元等避險資產吸引力。

●IMF稱評以巴衝突經濟影響言之尚早，BIS料油價股市受累。

外地經濟：

●新加坡經濟失速，分析料坡元將跑輸其他亞幣。

●尼泊爾成強國磨心！投資近6億新機場慘變大白象。

●傳奇災難預言家：美股恐暴跌50%，比特幣是騙局。

●股神軍師芒格斥AI被過度炒作，指投資加密幣愚蠢。

企業消息：

●你玩過未？南韓爆紅AI畢業照App下載量登榜首，吸引力來自...

●英倫銀行據報冀滙豐等接手Metro Bank。

●傾唔掂數！又一家美國車廠工人發動罷工。

●Birkenstock據報以近上限定價，周三紐約掛牌。