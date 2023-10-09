【產經直播】港股半日市迎北水 本周會點行？
2023年10月09日 16:36
東網電視更多新聞短片
亨達財富管理董事總經理姚浩然（左）
內地股市長假後復市向下，而港股則受颱風影響，周一(9日)延遲至下午2點開市，恒指高開14點，升幅一度擴至最多147點，其後掉頭轉跌，尾市又拗腰升31點，報17,517點，北水回歸，成交近469億元。港股今日成功企穩10天線(約17,473點)之上，港股本周走勢點預測？
以色列與巴勒斯坦哈馬斯組織爆發衝突，刺激避險情緒升溫，油價、金價齊齊上揚，會否繼續觸發資流向避險資產？睇好兩者後市？紫金礦業(02899)升近4%，成表現最好藍籌，三桶油亦做好，邊隻股份最能受惠今次升勢，值得跟進？
內地長假期數據出爐，國家文化及旅遊部數據中心測算，在8天長假期間，國內旅遊出遊人數8.26億人次，按年增71.3%，較新冠疫情前2019年增長4.1%，而國內旅遊收入7534.3億元人民幣，較2019年僅升1.5%。旅遊及消費相關股個別發展，攜程(09961)微跌、同程(00780)跌3%創3個月低位；而公布首三季盈利升12%的中國中免(01880)不升反跌近半成。內地出遊數據不似預期，削投資者信心？相關股份走勢難向好？
車股普遍受壓，外圍電動車龍頭再減價，其第3季交付量低過市場預期；加上據報華為旗下新款智能車定量大賣，自首次發布以來三周多內，預定量突破5萬輛。「蔚小理」齊挫約1至3%，唯獨龍頭比亞迪(01211)靠穩，減價錢持續兼競爭加劇，車企生意更難做？車股有排捱？
《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道