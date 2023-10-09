【產經直播】港股半日市迎北水　本周會點行？

內地股市長假後復市向下，而港股則受颱風影響，周一(9日)延遲至下午2點開市，恒指高開14點，升幅一度擴至最多147點，其後掉頭轉跌，尾市又拗腰升31點，報17,517點，北水回歸，成交近469億元。港股今日成功企穩10天線(約17,473點)之上，港股本周走勢點預測？

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