你玩過未？南韓爆紅AI畢業照App下載量登榜首　吸引力來自...

最近一個名為EPIK的人工智能(AI)照片編輯應用程式(App)大熱，不少網紅愛不釋手，最近一周已飆升至App Store應用程式商店榜首，用戶可以透過該App製作90年代風格的高中畢業照，令人想起懷舊美國青春電影。

EPIK點樣玩？用戶首先上傳8至12張自拍照，然後EPIK使用這些自拍照來為用戶產生不同姿勢、不同長相及髮型的懷舊照片。雖然該App本身是免費下載，但用戶必須為AI輸出付費，也可以選擇付費來更快地獲得照片，「標準產生」需付3.99美元，不過等待時間長達24小時，想「快速產生」則要付5.99美元，不用兩小時就可獲得照片。

該App由南韓網絡搜尋引擎巨擘Naver旗下公司Snow Corporation開發。最近幾周，隨着來自全球各地的網紅開始在社交媒體分享其AI生成照片，EPIK在App Store上引來注視。在美國App Store，EPIK目前排名第一。市場情報公司Apptopia數據顯示，自2021年8月首次亮相以來，EPIK的總下載量已達9,230萬次，其中包括在美國的470萬次。惟該公司指，EPIK在9月19日才開始獲得關注，10天後關注度急飆。

不過，許多AI照片編輯App在爆紅一陣子後，就無法保持吸引力。Apptopia今年較早時發表報告指，去年冬天開始流行的第一批AI照片照片編輯App已經令消費者失去興趣。

由此可見，對EPIK來說，如果用戶轉玩下一個AI流行軟件，其如今爆紅最終可能只是曇花一現。