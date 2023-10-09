市建局：九龍城項目明起接受發展意向書

市建局公布，九龍城啟德道/沙浦道發展項目，將於周二(10日)起邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書，截收日期為10月24日。市場初步估算，項目估值約26億至41.1億港元，每方呎樓面地價約5,060至8,000元。

該項目於2019年2月開展，並於2020年9月29日獲行政長官會同行政會議核准，項目地盤面積約57,125方呎，可建總樓面約514,121方呎，預計可提供約810個住宅單位。市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。

項目是將九龍城舊區與啟德發展區連接的重要節點，作為實現以「規劃主導」和「融合策略」推行市區更新的關鍵組成部分。為此，市建局將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約10,764方呎的分層地下廣場，設有各類零售店舖，並連接一條新建的行人隧道至啟德發展區的地下購物街。

此外，該地下廣場亦將整合市建局另一個已獲批的衙前圍道/賈炳達道發展項目的部分範圍，以形成一個門戶廣場，從而提升新舊社區的連接性及行人暢達性。

項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。中標財團須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統等的要求，興建新發展項目。