畢馬威就鞏固港虛擬資產中心地位提4大建議

就近日的JPEX事件，畢馬威中國香港區金融管理諮詢總監詹斯堡表示，由於虛擬資產是複雜的新興金融工具，港府和監管機構特別與各類機構合作，向公眾提供區塊鏈和虛擬資產教育服務。

例如，證監會將為公眾提供更透明的虛擬資產交易平台(VATP)監管狀況，並計劃推出公眾宣傳活動，以提高市民對詐騙的警覺性。隨着公眾對虛擬資產的興趣日益濃厚，政府將舉辦更多這類教育活動。

為鞏固其作為領先虛擬資產中心的地位，他指香港需做好以下幾項事情。首先，香港應繼續建立穩固而清晰的監管框架，並確保公眾和區塊鏈初創公司都充分理解框架。

他提到，其次，確保政府、監管機構、投資者和公眾攜手合作，行動一致。

第三，監管機構需採取風險為本的方法，繼續公開、公平地對待虛擬資產公司，以保障投資大眾利益。

第四，專注實際價值。當局應透過產業支持、政策和監管來促進真正的價值創造，專注於超越虛擬資產的創新應用，從而擴闊生態系統，為實體經濟做出貢獻，以呈現實際價值。

此外，他表示，投資者應該選擇已獲證監會頒發虛擬資產服務提供商牌照(VASP)的交易平台，因為證監會在發牌前會對此類平台的投資者保障措施及內部監控機制進行嚴格審核。