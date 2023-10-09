【兵凶戰危】中東再陷烽煙　油金匯齊飆　點樣保護資產？

以色列強硬報復巴勒斯坦的襲擊，原本備受美國高息及經濟放緩困擾的國際油價得以「翻生」，布蘭特期油及紐約期油周一亞洲時段分別曾飆5.22%及5.36%，每桶高見89美元及87.23美元；資金同時流入美元避險，美匯指數曾漲0.5%，高見106.58。國際清算銀行(BIS)稱，現在就事件對全球經濟影響下判斷是言之尚早。

以色列動用2340億穩貨幣

以色列貨幣謝克爾首當其衝，兌每美元匯價曾挫2.42%，觸及3.9344的接近8年低位，迫使以色列央行破天荒宣布，準備豪擲最多300億美元(約2,340億港元)穩定匯價。消息一出，淡友明顯有所卻步，事關300億美元等於以色列6月底外匯儲備的14.85%，或國內生產總值(GDP)的5.78%，而且以色列另準備動用貨幣互換協議提供最多150億美元的流動性，防止資金鏈繃緊令金融市場惡化。

避險資產以黃金表現較佳，現貨金高見每安士1,855.51美元，漲1.25%。日圓兌每美元最多僅升0.22%，高位不過148.99，每百日圓兌港元仍在5.2557的今年低位附近徘徊，澳元更跌見63.42美仙，跌0.64%。

油價大漲令人想起剛好50年前爆發的「贖罪日戰爭」，沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)遂向美國等支持以色列的國家禁運原油，造成發達國家通脹失控，陷於滯脹。即使1973年戰爭的對手是埃及和敍利亞、以色列不用一周就取勝，高盛仍憂慮中東緊張局勢重新升溫。

該行稱，以巴今次衝突短期內對全球原油庫存影響有限，其布油明年6月預測亦維持在100美元，但事件恐阻礙沙特與以色列關係正常化，降低沙特提早退出減產的機會，沙特或2025年首季前才逐步取消額外自願每日減產百萬桶；否認「搞鬼」的伊朗方面，其明年產量恐偏向該行預測的下限。

俄羅斯周一取消柴油海運禁令之際，油組調高全球中、長期原油需求預測，現估計2028年及2045年分別升至每日1.1億桶及1.16億桶，主要是對中國、印度、中東和非洲的需求有信心，22年後全球仍有逾72%汽車用燃油，因此全球仍要為產油投資14萬億美元，「叫停新的石油項目會導致能源和經濟混亂」。

BIS董事總經理卡斯滕斯稱，暫難判斷以巴今次衝突如何影響全球經濟，但各國央行仍需在一段時間內「企硬」以高息抗擊通脹。

資深外匯分析員陳健豪認為，市場尚未反映中東戰事規模擴大，但以巴一直有衝突，油價就算挾高，也難以重近去年初俄烏戰事時的高位130美元。

他續指，匯市和金市關鍵始終在於美國息口。現在政策利率拍得住美國的只有新西蘭，而聯儲局減息空間較之前預期小，因此美元吸納避險資金有獨特息差優勢，短線美匯指數上試107.5至108，但難望重返114左右的去年高位，因為聯儲局的「點陣圖」會不停變。避險需求或使金價短期上試1,900美元，支持位暫時看1,800美元，即3月銀行危機時的低點，問題是持有黃金沒有利息，建議在1,800至1,820美元才為未來美息回落作部署。