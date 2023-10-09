美股受壓　軍工股逆市揚升　洛歇馬丁飆7%

美國債市周一因為聯邦假期而休市；美股則照常交易，3大指數早段受壓，道指跌5點，報33,402點；標指跌15點，報4,293點；以科技股為主的納指跌128點，報13,302點。港股夜期報17,508點，跌62點，低水9點。

GMO資產管理創辦人、華爾街「傳奇災難預言家」Jeremy Grantham警告，美國明年將步入衰退，但不確定是輕微衰退還是嚴重衰退。他認為，未來美股要不是一直都錄得慘淡的回報，要不就是經歷一輪大熊市後才會反彈。在他看來，熊市的跌幅大概會自高位回落一半，又謂就算標指跌到2,000點也不會驚訝。

美國股市近日因為債息抽升而承壓，普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon認為，10年期美債孳息率有機會升至5.5厘甚至更高，即與聯邦基金利率一致。他又稱，目前10年期債息仍未達到「足夠緊縮」的水平，這意味若想通脹繼續穩步回落，則10年期債息要從當前約4.78厘的水平進一步上揚。

企業消息方面，受以巴衝突影響，多隻美國軍工股炒起，其中以生產軍用戰鬥飛機聞名的洛歇馬丁股價周一升7.62%；前稱雷神技術的RTX Corporation股價升3.77%；業務涵蓋戰機、雷達、航空母艦的Northrop Grumman股價曾升8.85%。

另外，今年全球新股集資王、英國晶片設計專利公司Arm於美國納斯達克交易所上市後，獲多家大行給予「買入」評級，包括摩根大通、花旗、高盛等。華爾街分析員予Arm未來12個月的目標價普遍介乎60至70美元，並看好其未來3年的每股盈利年均增長有40%以上。Arm股價早段曾升0.41%。