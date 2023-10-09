淘大花園兩房戶480萬易手　富豪閣成交價回返2013年水平

市區上車盤劈至「4字頭」有交易，牛頭角淘大花園兩房單位，大幅降價120萬元，日前以480萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園2座中層E室，實用面積約807方呎，套三房設計，成交價1,161萬元，今年4月放盤，終減價69萬元，減幅約5.6%，呎價約14,387元。

●中原林龍南稱，北角半山富豪閣2座高層A室，實用面積約869方呎，套三房間隔，附裝修，最新以1,340萬元成交，呎價約15,420元，同類型單位於2013年以1,398萬元成交，是次成交價重返至2013年水平。

●美聯林懋霖稱，上環荷李活華庭B座中層G室，實用面積約615方呎，兩房間隔，開價1,100萬元放售，新近減價77萬元或約7%，以1,023萬元易手，呎價約16,634元。

●中原鄭俊輝表示，筲箕灣峻峰花園B座低層7室，實用面積約450方呎，兩房間隔，以608萬元成交，呎價約13,511元，新買家為上車客。

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九龍區

●中原范鎮培指，牛頭角淘大花園I座中高層5室，實用面積約391方呎，兩房間隔，最初開價600萬元，大幅降價120萬元或約20%，以480萬元易手，呎價約12,276元。

●美聯阮培華表示，何文田嘉輝台A座低層A3室，實用面積約689方呎，三房間隔，連車位，吸引用家承接，成交價845萬元，呎價約12,264元，原業主於2001年1月以280萬元成交，帳面獲利565萬元。

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新界區

●美聯陳巧琴稱，將軍澳日出康城領峯7座右翼中層D室，實用面積約673方呎，套三房間隔，最初開價860萬放售，新近累減139萬或約16%，以721萬元易手，呎價約10,713元，較大型銀行網上估價低約一成。

●中原何文俊表示，將軍澳廣場2座高層F室，實用面積約728方呎，套三房間隔，另設工人房，最初叫價1260萬元，議價後減價180萬元或約14%，颱風下以1,080萬元易手，呎價約14,835元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳廣場1座中層B室，實用面積約761方呎，套三房連士多房間隔，區內換樓客睇樓兩次，單位原先開價1,200萬元，累減至1,100萬元成交，呎價約14,455元，並於9號風球下入市。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦豐苑A座高層7室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩個月，零議價下於未補價第二市場以430萬元沽出，呎價約9,977元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山雅典居5座低層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,090萬元，放盤1個月，其後調整至1,068萬元連車位沽售，呎價約12,220元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山銀湖．天峰1座中層A室，實用面積約1,432方呎，四房雙套房及工人套房間隔，開價約2,500萬元，議價後售2,130萬元，呎價約14,874元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍10月暫錄約14宗二手買賣，沙田帝堡城8座低層C室，實用面積約873方呎，套三房間隔，6月開價約1,150萬元，7月減至1,098萬元，議價後售988萬元，呎價約11,317元，約3年帳面蝕讓約157萬元，貶值約13.7%。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城50座高層G室，實用面積約304方呎，獲用家以436.8萬元承接，呎價約14,368元，原業主2017年以430萬元買入單位，帳面僅獲利6.8萬元。

●中原王勤學表示，過去周末颱風襲港，元朗仍錄得5宗二手買賣，錦田北PARK YOHO Venezia第2B座中層D室，實用面積約605方呎，三房間隔，連番降價累減52萬元，減至728萬元獲承接，呎價約12,033元，約7年帳面升值約17%。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑L座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客今年5月已開始物色周邊樓盤，獲減價82萬元，由於原居所亦是同區，不用重新適應環境及鄰近家人，未補價第二市場以388萬元購入，呎價約5,969元。

●利嘉閣林英傑稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期19座中層A2室，實用面積約438方呎，兩房間隔，叫價590萬元，最終議價至562萬元成交，呎價約12,831元，原業主於2020年以約574.5萬元購入，帳面虧蝕約12.5萬元。

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣5座高層H室，實用面積約522方呎，兩房間隔，最先以530萬元放售，獲區內租樓多時準買家洽購，原業主因移民願減價沽貨，議價至508萬元獲承接，呎價約9,732元。

●中原陳偉業指，東涌居屋裕東苑A座高層14室，實用面積約428方呎，一房間隔，享山景，未補價第二市場叫價340萬元，累減68萬元或約20%，以272萬元沽出，呎價約6,355元，新買家為綠表上車客。

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