啟德有特色戶3900萬招標售出 何文田站上蓋新盤2840萬沽

近日市況較為平淡，但市區新盤仍不乏捧場客，啟德項目有特色戶以3,900萬元招標售出，何文田站上蓋樓盤亦沽出一伙三房戶，作價2,840.44萬元。

●打風無阻入市！星凱‧堤岸一房戶631.9萬元沽

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，儘管天氣不穩，亦無阻買家入市，旗下沙田星凱‧堤岸於周一(9日)八號風球除下後即錄成交，售出單位為1座6樓F室，實用面積331方呎，一房間隔，成交價631.9萬元，呎價約19,091元。

他續指，項目自上月重推後起連沽14伙，套現逾1.7億元。樓盤開售至今累售888伙，套現逾91億元，平均呎價約20,377元。

項目今日亦公布最新銷售安排，於周五(13日)以先到先得形式發售22伙早前終止交易的單位。

●凱柏峰III三房以1293萬成交 呎價17989元

●啟德尚‧珒溋連花園特色戶3900萬招標售出

●瑜一•天海套三房以2840萬售出 整項目累沽430伙

華懋集團發展的何文田站瑜一，項目第1A期瑜一•天海於周一(9日)沽出2B座16樓A室，單位實用面積957方呎，三房連套房及儲物室間隔，成交價2,840.44萬元，呎價約29,681元。

整個瑜一項目累沽430伙，佔可售單位約80%，套現逾73億元。