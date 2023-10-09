港交所：國際投資者佔香港現貨市場交易量一半

外資撤出香港成為近期熱門話題。香港交易所市場拓展聯席主管董凱文(Kevin Rideout)在港交所「播客」(Podcast)節目上表示，國際投資者約佔本港現貨市場交易量一半，而衍生品市場交易量可能超過一半。不過，國際投資者比例會經常改變，特別是今年，留意到中東地區及印度的投資者比例顯著增多，為市場注入額外活力。

他與投資者交流時發現，現時國際投資者對中國及亞洲未來的增長機遇充滿信心；第二，他們只是不確定那增長機遇何時會再現；所以最後亦是最重要的一點就是，國際投資者都希望與港交所緊密合作，為迎來那關鍵時刻作好準備。

他指出，與中國內地市場連繫是香港受國際投資者青睞的原因，透過香港接觸中國內地的投資者、了解他們的投資取向。另同時具香港高水平且具活力的上市制度、互聯互通機制、港交所一系列的中國相關衍生產品等優勢，在國際市場上，也許只有港交所可以全面地講述中國故事。

他提到，國際投資者對中國的投資仍處於較低的水平，中國在國際的投資亦如是，而能夠親身向投資者介紹雙向的投資機遇是非常重要，及聆聽當地客戶和合作夥伴的需求。港交所現時在香港、美國紐約、英國倫敦、新加坡和上海均設有辦事處，分別接觸不同的投資者及客戶群，當中包括中國內地的中產、QDII投資者、歐美的基金、國際個人投資者等，幫助客戶捕捉機遇，期待再開設更多辦事處。