港交所推滬深港通結算平台Synapse　冀建完善生態圈

他提到，目前境外投資者在中國A股市場投資，有有超過7成通過滬深港通交易。另一方面，以MSCI中國指數的計算方法(包括A股、H股及ADR)，當中十大市值的九隻股票都可以通過香港市場交易。

他指，中國在世界各地的投資不足，而世界各地對中國的投資同樣不足。目前中國在MSCI World指數中的權重約為3%，但中國佔世界的GDP約18%，可見國際投資者對中國的投資仍有增長空間，而中國的機構投資者正快速增長，但他們在境外投資只佔整體投資額8至9%，惟一般而言，以中國機構投資者的規模來說，他們在海外的投資額應該在40%以上，就如美國、英國、日本、歐盟等國家的情況。

被問到為何要推出新的結算平台。他解釋，內地股票市場的結算週期是T+0，對於國際投資者來說結算時間較倉促。早前滬深股通股票範圍增加逾1,000隻，亦有大宗交易等其他的市場完善措施，所以有必要提升交易後的設施，以支持不斷增加的交易需求，惟不能單靠增加人手來處理，而Synapse將交易後所需程序由過往各自分步序處理，改變成讓不同的參與者包括經紀商、結算對手方、本地及海外的託管機構和香港交易所在Synapse平台上以智慧合約的方式整合處理，流程更順暢和更有效率，並且能夠確保交易能夠完成結算。