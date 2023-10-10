東方日報B1：碧桂園傳未付票息3億　現違約陰霾

本報向碧桂園的公關公司查詢債務問題，惟截稿前未獲回覆。另外，下周一碧桂園將有兩筆合共6,680萬美元的境外美元債利息到期，同有寬限期30日。事實上，該企上月曾出現逾期還款，但最終在寬限期內成功支付兩筆美元債的利息，避過實際債務違約。

內媒指，碧桂園已委託中金公司擔任財務顧問，協助處理境外債務重組事宜。不過，碧桂園賣樓回籠資金情況愈趨緩慢，周一晚披露9月歸屬該企股東權益的合約銷售額僅約61.7億元人民幣，按月跌22.68%，按年則瀉80.73%；上月涉及銷售建築面積為83萬方米，按月持平。

雖然如此，外媒昨引述恒大的境外債券持有人特設小組的聲明，指恒大未能滿足監管要求、取消債權人會議「完全出乎意料」，上月恒大雖發出通告交代了境外債重組情況，卻不但沒能回答問題，反而引發更多疑問，更形容國際債權人被蒙在鼓裏。

該小組現敦促恒大向監管機構尋求解決方案，以允許重組繼續進行，否則按目前的基本情景，恒大會在10月底的清盤呈請聆訊上，存在被法院頒布清盤令的風險。