【以巴衝突】Nvidia取消AI峰會　科企憂經營遇困

受以巴衝突影響，美國無廠半導體公司英偉達（Nvidia）取消原定下周（10月15至16日）在以色列特拉維夫舉行的人工智能峰會（AI Summit）。以色列作為全球創新中心，高科技產業佔當地國內生產總值（GDP）近五分之一，並且貢獻了14%的就業職位，當中不乏AI、半導體領域的企業。

英偉達行政總裁黃仁勛原將於下周出席上述活動，分享生成式AI和加速運算技術的最新突破。而在衝擊爆發後，許多科技公司恐面臨經營困境。Cresset Wealth Advisors投資總監Jack Ablin表示，如果當地衝突擴大，科技公司的員工亦可能會被徵召為預備役軍人。

作為以色列最大的私企僱主的另一美國晶片巨頭英特爾（Intel）表示，正密切關注以色列局勢，並且採取措施保障員工；惟拒絕回應當地生產廠房是否受到影響。曾經獲英特爾提出以54億美元收購的以色列公司高塔半導體則指出，目前運作一切如常。

LPL Financial全球首席策略師Quincy Krosby認為，以色列今次遭突襲或使該國長遠增加AI方面的投資，因為「除了明顯的情報問題外，他們（政府）最先注意到的是安全系統的漏洞」。她指出，許多先進科技其實與軍事息息相關，政府可能會對軍事科技撥出更多財政資源，影響最終會傳導至私營科技企業。

另邊廂，美國亦對南韓記憶體巨頭三星電子及SK海力士開出無限期的出口豁免，容許他們繼續向中國廠房晶片引進美國半導體生產設備，毋須額外批准。兩企在中國的廠房是全球記憶體供應重鎮，SK海力士直言，華府的決定能穩定全球半導體供應鏈。