施羅德：AI變革製造數碼鴻溝　衍生不平等

生成式人工智能(AI)具有無限潛力，但亦有可能加劇現有不平等問題的風險，導致損失機會及失去生產力，當中一些問題值得投資者思考。

今年初ChatGPT發布，引發了廣泛的生成式AI應用。AI具有多種潛在應用，目前仍被持續開發。然後，這亦涉及人權問題。特別是生成式AI的使用可能會加劇不同國家內部及國與國之間現有的數碼鴻溝，AI亦對教育和其他重要領域產生影響。

使用數碼機會(Digital access)及通訊技術的進步為經濟發展作出重大貢獻，這亦凸顯出個人或社區參與、為經濟作出貢獻的重要性。隨着科技發展，數碼鴻溝阻礙低收入家庭、殘疾人士、農村地區及長者平等參與經濟。

資源差距衍生不平等

數碼機會不平等的成本反映在尚未開發的就業增長及經濟產出潛力上。數碼機會可以為人們提供教育和就業機會，同時亦令企業能夠拓展新市場及接觸新客戶。社區亦需要連接性才能靈活採用在家工作的就業模式，這將有助提高對當地經濟發展的貢獻，如就業機會、稅收等。明顯地，先進科技發展(包括生成式AI)衍生道德問題，而且世界各地仍有許多人未有條件享用基本的互聯網或寬頻服務。若要受惠於生成式AI發展，不僅需要提供連接服務，還需要高速連接，政府政策、私人資本及跨行業合作在數碼基礎設施的鋪設及連接普及方面均發揮重要的作用。

教育既是一項基本人權，亦是經濟增長的前瞻性指標。AI具有龐大潛力，有助減輕教師的部分行政工作，使他們能夠更專注於教學工作。生成式AI亦可向學生提供即時的個人化反饋，這有助減少典型班級規模的教師工作量及所需時間。以輔導數學為目標而開發的AI技術為例，AI助理會觀察學生在電腦上解答數學問題的情況，如果學生在答題過程中出現差錯，助理可即時提供反饋。AI助理可協助糾正學生錯誤，同時指出學生可能遺漏或計算錯誤的具體步驟。

然而，要從中獲得最大得益，學生及教師均需要具備良好的數碼素養基礎，問題在於某些社區的數碼素養仍需提升，採用AI或會令這些社區的學生孤立無援。

教育進步很大程度上依賴國家政策扶持，但投資者需要明白，如果企業希望把握AI等科技創新發展所帶來的機遇，需要儲備人才。社區參與，尤其是與各地及地方大學的交流仍是確保獲得未來人力發展得到支持的重要渠道。

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