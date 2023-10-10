道指升197點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.02%，報106.06；港匯見7.828；離岸人民幣(CNH)報7.2921；美元兌日圓處148.34；歐元報1.0578，英鎊報1.2248。金價處1,861.51美元。布油報88.26美元，紐油報86.42美元。比特幣(Bitcoin)跌1.2%，報2.75萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報33,604點，升197點或0.59%；標指收報4,335點，升27點或0.63%；納指收報13,484點，升52點或0.39%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,569點，升51點或0.29%。

●10月恒生指數夜期收報17,658點，升88點，高水141點，成交11,916張。

●紐約期油收報每桶86.38美元，升3.59美元或4.34%；倫敦布蘭特期油收報每桶88.15美元，升3.57美元或4.22%。

●紐約期金收報每安士1,864.3美元，升1.03%。

●英國富時100指數收報7,492點，跌2點或0.03%；德國DAX指數收報15,128點，跌101點或0.67%；法國CAC指數收報7,021點，跌38點或0.55%。

●碧桂園9月銷售額按年挫8成。

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