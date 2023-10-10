碧桂園：無法如期償還境外債務　9月銷售額按年挫八成

集團公布尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。公司將積極推進境外債務管理措施，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。

截至公告日，集團共9筆境內公司債券本金共計約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來集中精力恢復營運的時間與空間。

集團將保交付作為最優先的業務目標，同時，集團高度重視債務風險化解，把握新政策帶來的銷售窗口期，切實做好銷售及回款工作。

公司已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基(中國)擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園表示，今年首9個月集團實現權益銷售金額約1,549.8億元人民幣，按年跌43.9%，較2021年同比下降65.4%。其中9月單月實現權益銷售金額約61.7億元人民幣，連續第6個月按月下降，按年跌80.7%，較2021年下降86.5%。