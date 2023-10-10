內地銅業大亨何金碧失聯　據報已遭警方拘留

外媒引述知情人士報道，內地最大銅交易商之一的邁科集團，其高管與有「中國做銅第一人」之稱的創始人何金碧失聯，認為他已被警方拘留問話。

何金碧曾經多次登上胡潤中國富豪榜，他創立邁科，並將之打造成中國最大的銅進口商，不過去年的流動性危機導致該公司陷入困境。知情人士指，公司同事們至少一天沒有其消息，得知他在家鄉陝西省被警方帶走問話。惟知情人士並沒有說明何金碧被拘留的原因。

受累內地之前實施疫情封控措施，去年該公司陷入困境，開始難以支付貨物的付款，邁科和何金碧一直是債權人採取法律行動的焦點。外媒去年9月報道稱，該公司的交易活動已基本停止。不過，直到不久前，邁科仍承擔中國四分一的銅進口，使該公司成為業內最大參與者之一。

邁科在約2010年進軍內地房地產行業，投資酒店及商業中心，不過這些項目後來在內地實施疫情封控措施期間空置數月，並導致去年的流動性危機。今年2月，邁科向法院提交「初步重組」申請，試圖重新展開金屬貿易。此外，法庭文件顯示，今年6月荷蘭國際集團(ING)就1.47億美元的未償債務起訴邁科。