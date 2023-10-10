德銀：地緣政治風險致通脹升溫　1970年代滯脹時期恐重臨

外媒報道，德銀宏觀策略師Henry Allen認為，從以巴衝突事件可以見到，地緣政治風險可能會突然重臨，令通脹壓力加大，通脹預期恐會像上世紀70年代的滯脹時期般失控。

該行指，目前與1970年代其中一個相似之處，就是能源價格飆升，其他相似的地方包括主要經濟體的通脹一直高於目標水平；市場一再樂觀地相信通脹會迅速下降；不少行業出現罷工，員工要求加薪；甚至今年冬天被厄爾尼諾天氣模式主導的機會正增加，這些現象都與1971年發生的情況相似。

該行表示，鑑於通脹仍高於疫情前水平，重要的是不要對通脹路徑感到自滿，畢竟如果再次出現衝擊，通脹率在第三年，甚至第四年仍高於目標水平，就愈來愈難以想像長期預期會一再低於實際通脹率。

根據歷史，通脹的最後一段路往往是最艱難，上世紀70年代的一個重要教訓是，在經歷1973年第一次石油危機，以及1973至1975年美國經濟衰退後，通脹率未能恢復到以前水平，在1979年第二次石油危機後，通脹率甚至更高。德銀指，現時通脹率在過去兩年一直高於目標水平，新一輪通脹高峰很可能導致預期失去支持。

不過，該行認為，目前與70年代仍有許多不同之處，全球經濟仍有可能避過滯脹出現。大宗商品價格已從過去12至18個月的峰值大幅回落，疫情期間出現的供應鏈中斷已大致紓緩。此外，與過去相比，美國不易受到如70年代能源危機的影響。

該行提醒，避免自滿至關重要，事後看來，上世紀70年代的一個錯誤就是太早地放鬆政策，導致通脹重新抬頭。