UAW罷工至今4800人被炒　三大車廠損失超過400億

美國三大車廠與工會的角力無緩解迹象，工人繼續罷工，資方裁員手起刀落。外媒報道，

美國汽車工人聯合會(UAW)發起的罷工行動已歷時超過3周，三大車廠周一(9日)再裁員近900人，累計裁員人數達4,800人。

據報，Stellantis表示，由於罷工行動，將再裁減570名員工，其中包括密歇根州特倫頓引擎廠的520人，以及印第安納州壓鑄廠50人。該公司自UAW發起罷工至今，已合共裁員640人。

另外，通用汽車周一裁員近200人，累計裁員達2,300人，影響旗下6家工廠，包括密歇根州蘭辛沖壓廠及俄亥俄州托雷多廠。至於福特亦解僱了70名密歇根州員工，罷工至今裁員總數1,865人。

根據安德森經濟集團(Anderson Economic Group)的評估，美國三大車廠的勞資糾紛，已為當地汽車業造成55億美元(約429億港元)損失，規模已經超過2019年工會對通用汽車的行動。當時罷工持續了數星期，最終導致40億美元的損失。由於芝加哥和蘭辛附近的主要工廠擴大行動，第三周罷工的成本將較之前兩周更高，連鎖反應已經開始進一步影響供應鏈。供應商開始面臨愈來愈大的壓力，超過三成供應商表明，已經開始裁員。