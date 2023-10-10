【向世界錢進】黃金簽證漸退　快趕尾班車

全球各地都在各師各法搶人才搶資金，以期振興經濟。然而，對於基本上花錢就可以買到居留權的黃金簽證，不同國家的取態有別，出現「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」的情況。

黃金簽證泛指透過投資特定金額以獲得某國的居留許可，繼而再滿足指定條件後，便可取得該國的永居身份並最終入籍。

由於不用學歷、工作等要求，居住要求亦相對寬鬆，故被視之為用鈔票買護照的途徑。

過往個別歐盟國家推出的黃金簽證較受歡迎，因獲居留權後就可在歐洲27個神根成員國之間免簽證旅行。當之後成功入籍成為歐盟公民，更可在任何歐盟國家居住和工作，兼享當地醫療、教育等福利，吸引力不低。

然而，隨着愈來愈多本地人批評政府對外國申請人的背景審查不足，可能導致洗黑錢活動；或因規定投資物業而炒起當地樓價；或因申請人來源過於集中，對社會未見帶來很大裨益等種種原因，部分國家決定取消黃金簽證計劃，或開始討論暫停計劃。對於有意透過黃金簽證獲取居留權的人士，宜加快步伐以趕尾班車。

●印尼：250萬美元開公司獲5年居權

東南亞國家印尼成為黃金簽證方面「趕科場」的代表。該國政府在9月初宣布推出黃金簽證計劃，期望吸引更多外國投資刺激當地經濟。個人申請者投資250萬美元（約1,950萬港元）成立公司，可獲5年居留許可；倘若投資金額增至500萬美元（約3,900萬港元），將可獲10年居留許可。另外，可以企業名義進行投資，但投資金額要求更高。

對於不打算在印尼開設公司的投資者，當局也定出不同規則，如可以35萬至70萬美元（約273萬至546萬港元）不等的資金買印尼政府債券，也可獲居留權。

印尼早前宣布把首張黃金簽證發給美國人工智能研究公司OpenAI行政總裁Sam Altman，簽證居留期限10年。不過，目前外界不清楚他是否申請了這項簽證，還是他有在印尼投資的計劃。

一般分析認為印尼黃金簽證的門檻出乎意料地高是不自量力，但也有意見認為印尼本來就是人口大國，需要的是資金而不是移民，所以設立高門檻以篩選出頂層階層。因此，花3,900萬元換取10年印尼居留是否值得，也許見仁見智。

●英國：去年取消 仍可創業移民

英國過往也有黃金簽證，向投資達到200萬英鎊（約1,917萬港元）的外國人給予居留權，並可以在5年後申請永久居留。如果投資額增至1,000萬英鎊（約9,586萬港元），更可縮短至兩年便可申請永居。

不過，俄烏衝突使俄羅斯與西方關係緊張，英國以防止「黑錢」流入為由，於去年宣布即時取消黃金簽證。據當局統計，歷年最多申請英國黃金簽證的地區排名，首兩位分別為中國內地和俄羅斯，兩者合計已佔總申請的51%。

雖然黃金簽證已取消，但要移英仍有不少途徑。例如近年大部分移居英國的香港人，都是透過BNO簽證。此外，英國政府也鼓勵海外投資者轉為申請創業移民，惟此項簽證要提交創新、可行的商業計劃，證明能創造就業推動英國經濟，加上有英語等要求，不是單靠「財力」就可輕鬆過關。

●葡萄牙：投資門檻較低 鋪路居歐

在眾多歐盟國家中，葡萄牙黃金簽證有着較低的投資門檻及相對寬鬆的居住要求，之後更可鋪路獲取歐盟居留權。

簽證基本居住要求是第一年在葡國住7天，之後每兩年累計住14天。投資金額方面，投資房地產翻新項目的最低金額為28萬歐元（約232萬港元）至35萬歐元（約290萬港元），一般房地產投資的最低金額為40萬歐元（約331萬港元）至50萬歐元（約414萬港元），視乎房地產所在位置是否屬於低密度區域。另外，申請人亦可選擇投資不同類型的基金和私募股權基金，最低金額為50萬歐元。

惟要留意，葡萄牙議會日前通過了黃金簽證計劃的修例提案，取消了房地產投資選項，並已獲該國總統同意，意味當之後提案正式落實，新申請葡萄牙黃金簽證的人士不能再透過投資房地產獲取居留資格，但仍可透過投資基金等方式申請黃金簽證。

●澳洲：撤BIIP處理優先權 配額清零

澳洲在2012年推出類似黃金簽證的商業創新和投資計劃（BIIP），以期吸引富有的企業家、投資者把資本帶到澳洲來提振經濟。

以投資金額最高的重大投資者簽證為例，沒有年齡、語言、移民評分測試要求，但需要投資500萬澳元（約2,500萬港元）到指定的合規投資組合，如投資新興澳洲企業的基金，且不能直接投資於物業市場。

至於投資門檻降至250萬澳元（約1,250萬港元）的投資者簽證，要作類似上述合規投資之餘，亦要求申請人年齡要在55歲以下、擁至少3年投資經驗、需通過移民評分測試等。

不過要留意，澳洲政府就BIIP的檢討報告顯示，透過此計劃遠赴澳洲移民的人，年齡普遍較大，帶來的平均經濟貢獻不如預期，所以當局在去年下半年起取消BIIP計劃的處理優先權，導致參與計劃者獲取永久居留權的等待時間大幅延長，同時令鋪路子女教育的父母們大失預算。

雪上加霜的是，澳洲移民局早前公布了2023至2024財年澳洲移民配額的分配情況，其中各省可以提名新申請BIIP的配額直接清零（上一年度合計仍有810個BIIP配額），官方解釋是由於現有申請已經可以滿足本財年所需，故不再分配新的提名配額。對於尚未申請BIIP的人士，看來要再等一年或另闢蹊徑了。