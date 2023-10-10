【高盛推介】騰訊連升4日 阿里反彈
2023年10月10日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由上周四起連日上升，今早(10日)繼續。早上高開約0.3%後突破310元水平，最高見314.8元的過去3周高位。現報312.2元，升約1.7%。騰訊公布，昨日(9日)於聯交所回購131萬股，涉資約4.01億元。
阿里巴巴昨日逆市跌約1%，今早反彈，最高見85.3元的一周高位。現報84.6元，升約3%。有券商就反映匯率變動，將對阿里的目標價調至131元，並維持對其「買入」評級，及繼續視其為中國互聯網行業中首選買入股的其中之一。
觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,680萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
阿里方面，好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計共錄得約1,830萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約90萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好騰訊，可留意屬少數中年期貼價條款的高敏感度、高槓桿騰訊購(20249)。中期輕微價外選擇可留意低街貨騰訊購(20106)。投資者如看淡，輕微價外選擇可留意低面值騰訊沽(16028)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊沽(15766)。
騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿9.2倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.1倍，中期輕微價外、低街貨。
騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.9倍，輕微價外、低面值。
騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.8倍，低面值、高槓桿。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、高敏感度。
阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.5倍，低面值、高槓桿。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿6.4倍，中年期。
阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.3倍，中年期。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率12.2倍。
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。
騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率22.3倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率14.6倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.4倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.3倍。
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