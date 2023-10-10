聯儲局副主席傑斐遜：債息升或減低再加息必要性

外媒報道，美國聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)周一(9日)表示，美國長期國債孳息率上升直接影響家庭和企業的融資成本，可能會引導聯儲局不再進一步提高短期政策利率，並以金融市場的工作取代央行正式的貨幣政策舉措。

傑斐遜表示，目前正處於風險管理的敏感時期，必須平衡收緊力度不夠的風險，與政策過於限制的風險。聯儲局在進一步提高基準聯邦基金利率上需要謹慎行事。「我將繼續關注債息上升而導致金融環境收緊，並在評估未來政策路徑時牢記這一點。」

傑斐遜和達拉斯聯儲銀行行長洛根(Lorie Logan)的言論導致投資者削弱當局進一步加息的可能性。洛根較早時表示，投資者持有長期美國政府債務所要求更高回報，可能會抵銷聯儲局進一步加息的需要。洛根一直是支持繼續加息的鷹派官員之一。儘管兩人都沒有宣布對抗通脹的鬥爭結束，但都提到可能導致聯儲局採取更嚴格政策的風險。

傑斐遜和洛根都指出，債息上升的原因對於確定對貨幣政策的影響非常重要。傑斐遜指，債息上升可能是由於投資者意識到一個事實，就是由於經濟強勁，聯儲局可能需要在比預期更長時間內將短期政策利率維持在高水平。即可能意味市場只是對央行做出反應。