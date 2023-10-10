大華銀行削港經濟預測　人民幣本季料回升至6.9

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，隨着香港本地生產總值（GDP）在2023年第二季下跌後，該行下調本地生產總值增長預測，預期今年第3季按年增長5.6%及第4季按年增長6.9%，而全年本地生產總值增長則為4.2%，處於政府修訂預測範圍4至5%的下限附近。

該行預期香港的前景在短期內仍充滿挑戰，認為明年有望進一步增長，但仍維持2024年2.5%的增長預測。

本港通脹大致處於低水平，即使本地需求復甦或導致本地營商成本上升，但通脹仍會在短期內保持溫和。該行目前預期2023年及2024年的平均綜合通脹率分別為2.0%及2.1%。香港政府將2023年的基本及綜合通脹率預測分別向下修訂為2.0%及2.4%，較原先預測的2.5%及2.9%為低。

該行估計，受美國利率長期走高的影響，美元兌港元有可能靠近7.85的兌換保證上限，並最少維持至2023年第四季；然後，隨聯儲局在2024年減息成為市場焦點，美元兌港元匯率將逐步回落。整體而言，該行更新美元兌港元匯率的預測，2023年第四季至2024年第一季分別為7.85、7.83、第二季及第三季同為7.80。

匯市方面，李國基預期美元兌大多數主要外匯（日圓除外）將在2023第四季維持強勢，並於2024年第一季開始轉弱，主要受市場揣測聯儲局減息加劇所影響。該行對歐元兌美元、英鎊兌美元及澳元兌美元在2023年第四季的最新預測分別為1.14、1.34及0.69。

雖然人民幣有回穩迹象，但該行相信短期內大幅反彈的機會不大。當市場在明年開始揣測聯儲局減息之時，聯儲局與中國人民銀行之間的貨幣政策分歧將會收窄，屆時人民幣便有望大幅反彈。

展望未來，隨着國內的市場氣氛及宏觀數據進一步回穩，該行預期美元兌亞洲外匯及美元兌人民幣將在今年第四季見頂，然後在2024年全年走低，到時美元將開始展現廣泛的弱勢。整體而言，該行最新的美元兌人民幣在2023第四季的預測為6.90；而目前離岸價企約7.2831。