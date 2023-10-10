不敵比亞迪及吉汽？威馬汽車申破產重整
2023年10月10日 13:56
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外媒報道，據全國企業破產重整案件信息網，陷入困境的內地電動車製造商威馬汽車已向上海法院申請破產重整。威馬的困境反映在激烈的競爭中，小型企業的繁榮與蕭條周期，比亞迪(01211)和吉利汽車(00175)等逐漸成為內地的主導汽車品牌。
內媒指，此前威馬已有21條被執行訊息，被執行總金額逾1億元人民幣(下同)，其中，威馬最近一條被執行信息立案日期就在10月8日，執行標的僅5,216元。
此外，威馬還存在多條股權凍結資訊，近日又新增一則股權凍結訊息，執行人為蘇州威馬智慧出行科技有限公司，凍結股權金額60億元，凍結期限自2023年9月27日至2026年9月26日。
國家企業信用資訊公告系統顯示，威馬成立於2012年5月，法定代表人為SHENHUI(沈暉)，註冊資本60億元，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。
另一方面，在香港上市的Apollo出行(00860)於9月放棄以20.2億美元收購威馬。Apollo出行指，考慮到全球市況動盪及地緣政治衝突、金融市場氛圍持續不確定及疫情後短期經濟復甦等其他商業因素，訂約各方已相互同意訂立終止契據以終止收購協議，因此收購事項及配售事項將不會進行。