不敵比亞迪及吉汽？威馬汽車申破產重整

內媒指，此前威馬已有21條被執行訊息，被執行總金額逾1億元人民幣(下同)，其中，威馬最近一條被執行信息立案日期就在10月8日，執行標的僅5,216元。

此外，威馬還存在多條股權凍結資訊，近日又新增一則股權凍結訊息，執行人為蘇州威馬智慧出行科技有限公司，凍結股權金額60億元，凍結期限自2023年9月27日至2026年9月26日。

國家企業信用資訊公告系統顯示，威馬成立於2012年5月，法定代表人為SHENHUI(沈暉)，註冊資本60億元，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。