南韓未成年老闆達390人　13歲學生年賺160萬　邊行咁好搵？

外媒報道，據南韓國民健康保險公團周二(10日)提交的資料，以今年6月為準，18歲以下未成年人法人代表共390人，較2018年的305人，增加85人。

從法人產業看，地產租賃有344人，佔88.2%，其中餐飲住宿業則有13人。未成年地產租賃法人代表從2018年的267人逐漸增加，2022年增加至333人。

未成年法人代表收入可觀，收入排行前十的均為地產租賃法人代表，年收入平均1.5億韓圜(約86.84萬港元)。收入最高的為一名13歲的高中生，達2.8億韓圜(約162.14萬港元)。一名月入在1,000萬韓圜(約5.78萬港元)以上的8歲小學生，也同樣為地產租賃法人代表。

申報勞動所得的未成年人中，排行前十的平均月入898萬韓圜(約5.2萬港元)。最高年收入的為從事地產租賃的18歲高中生，平均月入1,627萬韓圜(約9.42萬港元)。

法人代表作為企業的法定代表人，通常都是企業的高層或老闆，打工仔不禁羨慕法定代表的高職位及高收入。法人的薪酬大多無固定具體標準，一般存在兩種情況，一種是法人作為公司的最終擁有者，公司的錢都是自己的，人工都是自己開的，然而為免繳交高昂稅款，一般法人工資偏低，但生活開支可以報銷，因此工資實際不少。另一種法人不是掌管公司，但也是公司員工，此時法人代表的人工就根據勞工合約協商規定發放。