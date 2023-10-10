【高盛推介】美國債息回落 納指重上15000點
2023年10月10日 14:39
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲正處於風險管理的敏感時期，並指據期貨市場顯示，市場料今年內最後兩次的加息機會不足兩成。此外，美國財長耶倫受訪表示，借貸成本飆升並未造成美國金融市場功能失調。
美股昨日(9日)低開高走，納指早上曾失守14,900點水平，午後開始反彈，並突破15,000點水平收市，報15,047點，升73點或約0.5%。
蘋果公司(AAPL)股價早前在170美元水平附近徘徊，近日發力急彈，逼近180美元。昨日收市報178.99美元，升約0.9%。有調查機構跟隨調查，指明年iPhone銷量或將陷入停滯，但因消費者願意購買屬最貴機型的Pro Max，因此預料蘋果公司收入仍有望增加。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周五錄得約60萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約200萬元。
納指購10039，行使價17,280點，2024年03月15日到期，實際槓桿14.7倍，低面值、高槓桿。
納指沽10952，行使價13,930點，2024年03月15日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、中期。
納指沽10941，行使價13,000點，2023年12月15日到期，實際槓桿17.1倍，高槓桿。
蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.0倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.6倍，中期輕微價外。
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